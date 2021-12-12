Полиция в центре Лондона застрелила вооруженного мужчину

В 15.04 по местному времени субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район.

В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.

"Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Несмотря на все усилия экстренных служб, он был объявлен мертвым в 16.08", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников.