Вс, 12.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Полиция в центре Лондона застрелила вооруженного мужчину

Полицейская операция в Лондоне ФОТО: Aaron Chown / AP / Scanpix

Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции.

В 15.04 по местному времени субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район.

В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.

"Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Несмотря на все усилия экстренных служб, он был объявлен мертвым в 16.08", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников.

Этот инцидент не рассматривается как теракт, заключили в полиции.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back