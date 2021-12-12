Байден: США никогда не планировали отправлять войска на Украину

Он отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг этой страны будут иметь место экономические последствия.

"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг", — сказал президент.

При этом ранее Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. По его словам, возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны этого государства в повестке не стоит.

Вашингтон ранее уже сообщал, что, согласуясь со своими обязательствами в рамках Североатлантического альянса, расширит военное присутствие на восточном фланге, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации вокруг Украины.

Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.