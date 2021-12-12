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  • Более 40 тысяч человек протестовали в Вене против обязательной вакцинации и локдауна

Более 40 тысяч человек протестовали в Вене против обязательной вакцинации и локдауна

Акция протеста в Австрии ФОТО: LISI NIESNER/REUTERS/Scanpix

Десятки тысячи человек вышли вчера на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса.

По данным австрийского издания OE24, в субботней акции на главной площади Вены приняли участие в общей сложности около 44 тысяч человек.

Собравшиеся на площади Хельденплац отправились дальше по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице было частично ограничено. Участники акции использовали свистки и барабаны.

Организаторы призвали протестующих носить маски и соблюдать ограничения из-за COVID, но далеко не все последовали этому.

Демонстранты несли прокаты с надписями "Руки прочь от наших детей!", "Обязательная вакцинация - это диктатура", "Вирус переживет вакцинацию. А мы?", "Учителя против обязательной вакцинации!", "Мое тело - мое решение! Нет принуждению к вакцинации!", "За свободу", выкрикивая "Правительство должно уйти!".

Безопасность на субботних демонстрациях в Вене обеспечивали порядка 1,4 тысячи полицейских.

С 22 ноября в Австрии ввели очередной общенациональный локдаун из-за коронавируса, который заканчивается в воскресенье для привитых и переболевших, а для непривитых ограничения сохранятся. Помимо этого, с 1 февраля в Австрии должен вступить в силу закон об обязательной вакцинации для всех проживающих в Австрии старше 14 лет, несоблюдение грозит штрафом в 3,6 тысячи евро.

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