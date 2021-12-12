Более 40 тысяч человек протестовали в Вене против обязательной вакцинации и локдауна

По данным австрийского издания OE24, в субботней акции на главной площади Вены приняли участие в общей сложности около 44 тысяч человек.

Собравшиеся на площади Хельденплац отправились дальше по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице было частично ограничено. Участники акции использовали свистки и барабаны.

Организаторы призвали протестующих носить маски и соблюдать ограничения из-за COVID, но далеко не все последовали этому.

Демонстранты несли прокаты с надписями "Руки прочь от наших детей!", "Обязательная вакцинация - это диктатура", "Вирус переживет вакцинацию. А мы?", "Учителя против обязательной вакцинации!", "Мое тело - мое решение! Нет принуждению к вакцинации!", "За свободу", выкрикивая "Правительство должно уйти!".

Безопасность на субботних демонстрациях в Вене обеспечивали порядка 1,4 тысячи полицейских.