В субботу в четырех ДТП на дорогах Эстонии пострадали пять человек

11 декабря в 9:51 утра на улице Кадака-теэ, 153 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 64-летний мужчина упал в автобусе, остановившемся на остановке Pilvetee. За рулем автобуса Man Lions City находился 47-летний мужчина. Пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера же в 13:24 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лаане в Таллинне 32-летняя женщина, пренебрегшая требованиями дорожного знака "Уступи дорогу", врезалась на автомобиле Mercedes-Benz A180 в автомобиль Škoda Octavia, который ехал по главной дороге. Пассажирка Skoda, 81-летняя женщина, была доставлена ​​в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:54 сообщили о дорожно-транспортном происшествии на соединительной дороге Сауэ - Топи в волости Сауэ в Харьюмаа, где 26-летний мужчина на автомобиле Opel Astra Caravan съехал в кювет с правой стороны дороги. Водитель машины доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.