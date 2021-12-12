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Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки минувшей ночью, сообщил губернатор штата Энди Бешир. Ураган обрушился и на другие штаты. Точное число жертв пока не известно. Ожидается, что только в Кентукки число погибших превысит 100. Президент США Джо Байден оценил эти торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.

Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от торнадо.

Байден подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить федеральные ресурсы для Кентукки - наиболее пострадавшего штата. Он оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.

Кентукки

Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу, в том числе десятки людей на фабрике по производству свечей в городе Мэйфилд, где обрушилась крыша. Во время урагана там находились около 100 человек.

Мэйфилд в округе Грейвс с населением около 10 тысяч жителей - наиболее пострадавший город.

Спасатели на развалинах фабрики в городе Мэйфилд. ФОТО: Getty Images

Более 40 человек были спасены на фабрике, после чего губернатор Кентукки сказал, что это будет чудо, если кого-то еще удастся найти живым.

По словам Бешира, в штате число погибших составит "вероятно, где-то между 70 и 100".

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О'Нан сказала Си-би-эс, что фабрика "выглядит так, как будто на нееупала бомба". Здание полностью разрушено.

Из-за сильного ветра в округе Хопкинс сошел с рельсов поезд.

Поезд сошел с рельсов. ФОТО: Reuters

В Кентукки было объявлено чрезвычайное положение.

Условия, в которых оказались власти, тяжелые - полицейский участок в Мэйфилде разрушен, а оборудование пожарных было повреждено. Десятки тысяч людей в штате остались без электричества и воды.

Торнадо разрушило баптистскую церковь. ФОТО: Getty Images

Другие штаты

По меньшей мере 12 человек погибли в результате торнадо в других штатах, в том числе шестеро на складе в Иллинойсе.

В штате Иллинойс, к северо-западу от Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша.

Спасательные службы на месте обрушения крыши склада. ФОТО: Getty Images

Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб, а губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер пообещал оказать помощь городу.

Начальник полиции Иллинойса Майк Филбэк заявил, что шесть человек погибли, до сих пор неизвестно, сколько рабочих пропало без вести.

Губернатор также рассказал, что двое детей на время пропали без вести во время торнадо, однако потом их нашли в ванне, которую, вероятно, вынесло наружу силой ветра.

В Арканзасе жертвами торнадо стали два человека - один из них находился в доме престарелых, который частично обрушился.

В штате Теннесси, по предварительным данным, погибли три человека. Одна смерть подтверждена в штате Миссури.

"Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь, - заявил Байден. - Мы пройдем через это вместе".

Разрушения в Мэйфилде, штат Кентукки. ФОТО: Getty Images