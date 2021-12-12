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Куда дальше? Credit Suisse хочет получить доступ к телефонам сотрудников

Credit Suisse peakontor Zürichis. ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Швейцарский банк Credit Suisse потребовал от сотрудников предоставить доступ к смартфонам, которые они используют для общения с клиентами и коллегами, сообщает Postimees.

Банки усиливают контроль за личными устройствами персонала на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии. Швейцарский инвестбанк Credit Suisse потребовал от сотрудников предоставить доступ к их личным мобильным телефонам, которые они используют для общения с клиентами и коллегами. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, Credit Suisse не выдает своим банкирам в США и Европе корпоративные смартфоны, но дает скидку при покупке девайсов через утвержденных поставщиков телеком-услуг. Согласно новому правилу, банк получает право проверять такие устройства при необходимости.

Сотрудникам также запретили удалять любые сообщения, касающиеся рабочих процессов Credit Suisse. Руководство отдельно подчеркнуло, что общение по рабочим вопросам (например, организация встреч с клиентами) с использованием устройств, не утвержденных банком, может привести к проверкам, пишет FT.

Новое правило вызвало недовольство внутри финансовой организации: некоторые банкиры сочли его чрезмерно навязчивым, другие усомнились в возможности его реализации, отмечает газета. Credit Suisse отказалась от комментариев.

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