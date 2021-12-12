Куда дальше? Credit Suisse хочет получить доступ к телефонам сотрудников

Банки усиливают контроль за личными устройствами персонала на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии. Швейцарский инвестбанк Credit Suisse потребовал от сотрудников предоставить доступ к их личным мобильным телефонам, которые они используют для общения с клиентами и коллегами. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, Credit Suisse не выдает своим банкирам в США и Европе корпоративные смартфоны, но дает скидку при покупке девайсов через утвержденных поставщиков телеком-услуг. Согласно новому правилу, банк получает право проверять такие устройства при необходимости.

Сотрудникам также запретили удалять любые сообщения, касающиеся рабочих процессов Credit Suisse. Руководство отдельно подчеркнуло, что общение по рабочим вопросам (например, организация встреч с клиентами) с использованием устройств, не утвержденных банком, может привести к проверкам, пишет FT.