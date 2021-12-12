Водителей предупреждают об опасности гололедицы

В воскресенье утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей влажное от реагентов, на востоке страны заснеженное. Между колеями на дорогах смесь снега и реагентов. На востоке страны идет снег, в остальных регионах мокрый снег и дожди. Местами видимость осложняет туман.