Водителей предупреждают об опасности гололедицы
Как сообщает Транспортный департамент, в воскресенье и на крупных, и на небольших трассах местами встречаются заснеженные и скользкие участки.
Как сообщает Транспортный департамент, в воскресенье и на крупных, и на небольших трассах местами встречаются заснеженные и скользкие участки.
В воскресенье утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей влажное от реагентов, на востоке страны заснеженное. Между колеями на дорогах смесь снега и реагентов. На востоке страны идет снег, в остальных регионах мокрый снег и дожди. Местами видимость осложняет туман.
По прогнозу погоды, днем осадки сохранятся, снегопады распространятся с восточной части страны на Центральную Эстонию. Температура воздуха остается около нуля, на островах и побережье местами поднимется до 4 градусов тепла. По многим регионам туман. На дорогах велика опасность гололедицы.