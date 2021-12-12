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Водителей предупреждают об опасности гололедицы

Гололедица. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Как сообщает Транспортный департамент, в воскресенье и на крупных, и на небольших трассах местами встречаются заснеженные и скользкие участки.

В воскресенье утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей влажное от реагентов, на востоке страны заснеженное. Между колеями на дорогах смесь снега и реагентов. На востоке страны идет снег, в остальных регионах мокрый снег и дожди. Местами видимость осложняет туман.

По прогнозу погоды, днем осадки сохранятся, снегопады распространятся с восточной части страны на Центральную Эстонию. Температура воздуха остается около нуля, на островах и побережье местами поднимется до 4 градусов тепла. По многим регионам туман. На дорогах велика опасность гололедицы.

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