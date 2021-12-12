За сутки выявлено 377 инфицированных коронавирусом, четыре человека скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4618 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 377.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4618 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 377.
Среди новых заразившихся 223 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 11 декабря в больницах находится 275 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 187 человек, из которых 159 человека (85%) не были вакцинированы, у 28 человек (15%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Скончались четыре и человека, инфицированных коронавирусом.
За сутки ввели 2367 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 282 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 220 347 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,3%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).