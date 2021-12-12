Вс, 12.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

За сутки выявлено 377 инфицированных коронавирусом, четыре человека скончались

 Reedehommikuse seisuga on Eesti haiglas 262 koroonaviirusega nakatunud patsienti ja ööpäevaga suri seitse nakatunut.  ФОТО: Remo Tõnismäe

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4618 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 377.

Среди новых заразившихся 223 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 11 декабря в больницах находится 275 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 187 человек, из которых 159 человека (85%) не были вакцинированы, у 28 человек (15%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Скончались четыре и человека, инфицированных коронавирусом.

За сутки ввели 2367 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 282 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 220 347 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back