За сутки выявлено 377 инфицированных коронавирусом, четыре человека скончались

Среди новых заразившихся 223 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 11 декабря в больницах находится 275 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 187 человек, из которых 159 человека (85%) не были вакцинированы, у 28 человек (15%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Скончались четыре и человека, инфицированных коронавирусом.

За сутки ввели 2367 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 282 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 220 347 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.