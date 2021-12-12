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  • Эстония
  • Схема, представленная на «мафиозном процессе», бросает тень на бывших полицейских

Схема, представленная на «мафиозном процессе», бросает тень на бывших полицейских

Хуберт Хирв и Павел Гаммер в суде. ФОТО: Erik Tikan

В ходе одного из недавних заседаний суда над бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером (его еще называют «крупнейшим мафиозным процессом в истории Эстонии») публике была представлена запись секретного телефонного разговора, которая бросает тень на деятельность бывшего заместителя директора Полиции безопасности Ээрика Хельдна, пишет Äripäev, добавляя, что кроме того, в материалах дела есть схема, которая проводит связи между криминальным миром и бывшими чиновниками полиции, в том числе бывшим главой МВД Андресом Анвельтом.

В ходе процесса адвокаты Хирва представили датирующуюся декабрем 2016 года запись телефонного разговора между находящимся на скамье подсудимых Хубертом Хирвом и латвийским предпринимателем Роландсом Петерсонсом, на которой собеседники обсуждают, что бывший замдиректора Полиции безопасности Ээрик Хельдна не раз общался и якобы давал некие «консультации» скандально известному бизнесмену Кристиану Кеснеру, которого называют истинным владельцем обанкротившейся компании по выдаче малых кредитов MiniCredit.

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