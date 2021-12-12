Схема, представленная на «мафиозном процессе», бросает тень на бывших полицейских

В ходе одного из недавних заседаний суда над бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером (его еще называют «крупнейшим мафиозным процессом в истории Эстонии») публике была представлена запись секретного телефонного разговора, которая бросает тень на деятельность бывшего заместителя директора Полиции безопасности Ээрика Хельдна, пишет Äripäev, добавляя, что кроме того, в материалах дела есть схема, которая проводит связи между криминальным миром и бывшими чиновниками полиции, в том числе бывшим главой МВД Андресом Анвельтом.