Главу МИД Германии призвали занять четкую позицию по "Северному потоку-2"
Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "занять четкую позицию" в отношении газопровода "Северный поток - 2". "Невозможно себе представить, чтобы "Северный поток-2" был введен в эксплуатация, если Россия действительно нападет на Украину", - заявил политик, являющийся одним из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза, агентству dpa в интервью, опубликованном в воскресенье, 12 декабря.