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Главу МИД Германии призвали занять четкую позицию по "Северному потоку-2"

"Северный поток - 2". ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "занять четкую позицию" в отношении газопровода "Северный поток - 2". "Невозможно себе представить, чтобы "Северный поток-2" был введен в эксплуатация, если Россия действительно нападет на Украину", - заявил политик, являющийся одним из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза, агентству dpa в интервью, опубликованном в воскресенье, 12 декабря.

Как указывает агентство, Бербок, которая как лидер партии "Союз-90"/"зеленые" неоднократно выступала против "Северного-потока - 2" оказалась в затруднительном положении, поскольку является теперь членом правительства под руководством Социал-демократической партии Германии, поддерживающей запуск нового российского газопровода. У Федерального агентства по сетям есть время до начала января для принятия решения о разрешении на эксплуатацию уже построенного трубопровода, по которому из России в Германию планируется ежегодно поставлять до 55 млрд. куб. м природного газа, пишет Deutsche Welle.

Рёттген уже второй раз за короткий промежуток времени напомнил, что Россия угрожает Украине, наращивая военный потенциал на границе соседнего государства. "В этой опасной ситуации крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая самыми жесткими экономическими санкциями",- отметил политик, являющийся противником "Северного потока - 2".

При этом Германия, по его мнению, должна продолжать диалог с Россией. "Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет более активно участвовать во внешней политике и политике безопасности", - убежден Рёттген.

Поэтому, полагает политик, основной задачей Бербок на посту главы МИД ФРГ является создание формата, который сделал бы Европу дееспособной в области внешней политики. Если ЕС и его 27 членов с этой задачей не справятся, то путь должна проложить открытая группа государств, считает Рёттген.

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