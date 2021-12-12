Пыхья-Таллинн отметит третий Адвент ярмаркой и Рождественским городком

«Сегодня в 10 часов на Штромке откроется Рождественская ярмарка, где более семидесяти продавцов предложат разнообразный выбор товаров. В 15 часов снова откроем Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, где гостей ждут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.