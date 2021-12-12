Пыхья-Таллинн отметит третий Адвент ярмаркой и Рождественским городком
В воскресенье, 12 декабря в парке на Штромке состоится Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка и Рождественский городок.
В воскресенье, 12 декабря в парке на Штромке состоится Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка и Рождественский городок.
«Сегодня в 10 часов на Штромке откроется Рождественская ярмарка, где более семидесяти продавцов предложат разнообразный выбор товаров. В 15 часов снова откроем Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, где гостей ждут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.
Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка состоится 12 декабря с 10 до 16 часов. В продаже по-праздничному разнообразный выбор товаров от примерно семидесяти продавцов. Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка в Facebook: https://fb.me/e/2dXpHPlSI
В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый адвент с 16 до 19 часов.
Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый Адвент и 7 января с 15 до 19 часов.
Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, программа на 12 декабря:
15.00 – 15.45 Шоу мыльных пузырей Кота Няу и Кота Кряу
15.00 – 19.00 Рождественская карусель
15.00 – 18.00 Мастерим рождественские открытки и рисуем
15.45 – 17.00 Детские игры
16.00 – 18.00 Катание на лошадиной повозке
17.00 – 19.00 Рождественская музыка
Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в Facebook: https://fb.me/e/1Cx2OtqfC