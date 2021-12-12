В Таллинне завершается голосование за идеи Народного бюджета

Как ранее сообщила BNS пресс-служба мэрии Таллинна, в столичных районах Кесклинн и Нымме за идеи Народного бюджета проголосовало достаточное количество жителей, чтобы голосование в этих районах было признано состоявшимся. Жителям остальных районов стоит приложить дополнительные усилия, чтобы собрать необходимое количество голосов. Вплотную к выполнению квоты подошли также в Пыхья-Таллинне.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет напоминает, что жители столицы могут до полуночи воскресенья проголосовать за 132 идеи Народного бюджета, призванные сделать городское пространство более привлекательным и безопасным. «Народный бюджет – это еще и реальный инструмент для того, чтобы получить обратную связь жителей столицы. Понять, каким они хотят видеть свой город в будущем, и насколько сами готовы активно принимать участие в процессах принятия решений», - подчеркнул Свет.

Для того, чтобы голосование по Народному бюджету было признано состоявшимся, в каждом районе установлены минимальные квоты по количеству проголосовавших жителей. В самом крупном районе Таллинна за идеи Народного бюджета должно проголосовать не менее 1500 зарегистрированных там жителей, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – не менее 1000 в каждом, а в Кристийне, Нымме и Пирита – как минимум по 500 жителей. Жители преодолевших эти квоты районов могут быть уверены, что набравшие большинство голосов идеи будут там реализованы.

В восьми районах города на голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Треть прошедших на голосование идей касается городской среды, одна пятая – детей и молодежи, и еще одна пятая – улучшения спортивной инфраструктуры. Ознакомиться с идеями можно на сайте tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/Golosovanie-4

Голосование проходит в электронной среде обслуживания города Таллинна по адресу taotlen.tallinn.ee. Необходимо пройти аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется отдать предпочтение электронному голосованию, однако проголосовать можно было и с помощью бумажного бюллетеня в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и в районных управах.

Общая сумма на реализацию народного бюджета для всех районов города в 2022 году выросла по сравнению с прошлогодней на 200 000 евро и составляет один миллион евро. 75% от всей суммы будет распределено среди районов поровну, а 25% распределят в зависимости от количества жителей района по состоянию на 1 июля текущего года.