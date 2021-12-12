Вс, 12.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Депутат горсобрания от EKRE перепутал имя русского вице-мэра Таллинна

Депутат горсобрания от EKRE перепутал имя русского вице-мэра Таллинна

Все участники заседания 1 октября были в масках. ФОТО: Jukko Nooni

Председатель фракции EKRE в Таллиннском городском собрании Март Каллас перепутал имя вице-мэра столицы Владимира Света, назвав его Александром, сообщает Rus.ERR.

Курьезный инцидент произошел в минувший четверг на сессии Таллиннского городского собрания, когда Каллас представлял сделанные фракцией EKRE депутатские запросы на имя вице-мэра.

"У вице-мэра Александра Света мы бы хотели узнать", - начал представлять запрос Каллас, но был прерван одним из коллег, который сказал, что Света зовут Владимир.

"Прошу прощения, у Владимир Света мы бы хотели узнать", - продолжил выступление Март Каллас, добавив, что теперь и в письменный запрос придется вносить исправление.

Ряд депутатов отреагировал на это смехом, что не понравилось Калласу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back