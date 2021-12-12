Депутат горсобрания от EKRE перепутал имя русского вице-мэра Таллинна

Курьезный инцидент произошел в минувший четверг на сессии Таллиннского городского собрания, когда Каллас представлял сделанные фракцией EKRE депутатские запросы на имя вице-мэра.

"У вице-мэра Александра Света мы бы хотели узнать", - начал представлять запрос Каллас, но был прерван одним из коллег, который сказал, что Света зовут Владимир.

"Прошу прощения, у Владимир Света мы бы хотели узнать", - продолжил выступление Март Каллас, добавив, что теперь и в письменный запрос придется вносить исправление.