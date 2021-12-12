Депутат горсобрания от EKRE перепутал имя русского вице-мэра Таллинна
Председатель фракции EKRE в Таллиннском городском собрании Март Каллас перепутал имя вице-мэра столицы Владимира Света, назвав его Александром, сообщает Rus.ERR.
Председатель фракции EKRE в Таллиннском городском собрании Март Каллас перепутал имя вице-мэра столицы Владимира Света, назвав его Александром, сообщает Rus.ERR.
Курьезный инцидент произошел в минувший четверг на сессии Таллиннского городского собрания, когда Каллас представлял сделанные фракцией EKRE депутатские запросы на имя вице-мэра.
"У вице-мэра Александра Света мы бы хотели узнать", - начал представлять запрос Каллас, но был прерван одним из коллег, который сказал, что Света зовут Владимир.
"Прошу прощения, у Владимир Света мы бы хотели узнать", - продолжил выступление Март Каллас, добавив, что теперь и в письменный запрос придется вносить исправление.
Ряд депутатов отреагировал на это смехом, что не понравилось Калласу.