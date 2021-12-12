Кылварт - Хельме: Таллинн не планирует восстанавливать памятник Петру I

Об этом в минувший четверг на заседании столичного горсобрания сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия), отвечая на соответствующий вопрос оппозиционного депутата Марта Хельме (EKRE).

"Могу подтвердить, что восстановление памятника Петру I на площади Вабадузе не входит в план действий городской управы", - сказал Кылварт.

Вопрос про памятник Петру I был задан в контексте намерения городских властей выделить 530 000 евро на восстановление Георгиевской часовни в Пыхья-Таллинне. Часовня, которая в 1951 году была осквернена и разрушена, посвящена памяти умерших в коплиских тифозных госпиталях северо-западников.