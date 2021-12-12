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  • Таллинн
  • Кылварт - Хельме: Таллинн не планирует восстанавливать памятник Петру I

Кылварт - Хельме: Таллинн не планирует восстанавливать памятник Петру I

Михаил Кылварт. ФОТО: Remo Tõnismäe

Власти Таллинна не собираются восстанавливать памятник Петру I на площади Вабадузе в центре столицы, пишет Rus.ERR.

Об этом в минувший четверг на заседании столичного горсобрания сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия), отвечая на соответствующий вопрос оппозиционного депутата Марта Хельме (EKRE).

"Могу подтвердить, что восстановление памятника Петру I на площади Вабадузе не входит в план действий городской управы", - сказал Кылварт.

Вопрос про памятник Петру I был задан в контексте намерения городских властей выделить 530 000 евро на восстановление Георгиевской часовни в Пыхья-Таллинне. Часовня, которая в 1951 году была осквернена и разрушена, посвящена памяти умерших в коплиских тифозных госпиталях северо-западников.

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