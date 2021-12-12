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Цена на электроэнергию вновь стала стремительно расти

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с сегодняшним днем вырастет на 20,7 процента до 214,78 евро за мегаватт-час.

Цена более 200 евро за мегаватт-час будет завтра с семи утра до девяти вечера. А после 21:00 цена резко упадет до почти 120 евро за мегаватт-час. Дороже всего электроэнергия будет с 11 до 12 часов утра, когда мегаватт-час будет стоить 303,36 евро, пишет Postimees.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Среднесуточные цены на электроэнергию за мегаватт-час за последние дни:

7 декабря - 469,03 евро

8 декабря - 439,69 евро

9 декабря - 216,53 евро

10 декабря - 198,85 евро

11 декабря - 177,84 евро

12 декабря - 214,78 евро

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.

До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента больше.

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