Цена на электроэнергию вновь стала стремительно расти
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с сегодняшним днем вырастет на 20,7 процента до 214,78 евро за мегаватт-час.
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с сегодняшним днем вырастет на 20,7 процента до 214,78 евро за мегаватт-час.
Цена более 200 евро за мегаватт-час будет завтра с семи утра до девяти вечера. А после 21:00 цена резко упадет до почти 120 евро за мегаватт-час. Дороже всего электроэнергия будет с 11 до 12 часов утра, когда мегаватт-час будет стоить 303,36 евро, пишет Postimees.
Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
Среднесуточные цены на электроэнергию за мегаватт-час за последние дни:
7 декабря - 469,03 евро
8 декабря - 439,69 евро
9 декабря - 216,53 евро
10 декабря - 198,85 евро
11 декабря - 177,84 евро
12 декабря - 214,78 евро
Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента больше.