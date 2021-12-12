Цена на электроэнергию вновь стала стремительно расти

Цена более 200 евро за мегаватт-час будет завтра с семи утра до девяти вечера. А после 21:00 цена резко упадет до почти 120 евро за мегаватт-час. Дороже всего электроэнергия будет с 11 до 12 часов утра, когда мегаватт-час будет стоить 303,36 евро, пишет Postimees.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Среднесуточные цены на электроэнергию за мегаватт-час за последние дни: 7 декабря - 469,03 евро 8 декабря - 439,69 евро 9 декабря - 216,53 евро 10 декабря - 198,85 евро 11 декабря - 177,84 евро 12 декабря - 214,78 евро

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.