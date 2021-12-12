Фотоновость ⟩ Bolt забыл в сугробе электросамокаты
На улице Семинари в Раквере из сугроба торчат два электросамоката Bolt, пишет Virumaa Teataja.
На улице Семинари в Раквере из сугроба торчат два электросамоката Bolt, пишет Virumaa Teataja.
В начале декабря сдающая в аренду электросамокаты компания объявила, что сезон закончился и самокаты убраны с улиц. "Перед бывшим главным входом магазина на Вана Семинари во всяком случае стоят две штуки. Неужели их оттенок зеленого напомнил зеленые перила и настолько хорошо слился с фоном, что собирающий бездомные самокаты Bolt их не заметил и не доставил в укрытие?" - сказал житель Раквере, заметивший самокаты в субботу.
"Год был очень успешным для Bolt. В целом в Раквере все идет хорошо, и, кажется, местные жители хорошо приняли новый вид легкового транспорта", - сказал в начале месяца Virumaa Teataja менеджер отдела компании Александр Лиличенцев.