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Департамент: на дорогах очень сложная ситуация

На дорогах Эстонии может быть гололедица. ФОТО: Liis Treimann

Транспортный департамент предостерегает о гололедице и очень сложной ситуации на дорогах.

Во второй половине дня в воскресенье дорожное покрытие общегосударственных магистралей влажное от реагентов, на основных и второстепенных дорогах асфальт покрыт смесью снега с реагентами. Местами идет снег, на некоторых участках трасс наблюдаются обледенение и гололедица.

Поскольку у дорожного полотна сохраняется минусовая температура, попадающие на дорогу осадки могут образовывать ледяную корку.

Вечером осадки продолжатся, местами вероятен ледяной дождь. Ночью осадки ожидаются преимущественно на востоке страны. Температура воздуха немного понизится, поэтому велика опасность гололедицы. По некоторым регионам туман. Плохая видимость и переменчивые погодные условия делают ситуацию на дорогах очень сложной.

Транспортный департамент просит участников движения быть как можно внимательнее, при необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию.

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