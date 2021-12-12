Департамент: на дорогах очень сложная ситуация

Во второй половине дня в воскресенье дорожное покрытие общегосударственных магистралей влажное от реагентов, на основных и второстепенных дорогах асфальт покрыт смесью снега с реагентами. Местами идет снег, на некоторых участках трасс наблюдаются обледенение и гололедица.

Поскольку у дорожного полотна сохраняется минусовая температура, попадающие на дорогу осадки могут образовывать ледяную корку.

Вечером осадки продолжатся, местами вероятен ледяной дождь. Ночью осадки ожидаются преимущественно на востоке страны. Температура воздуха немного понизится, поэтому велика опасность гололедицы. По некоторым регионам туман. Плохая видимость и переменчивые погодные условия делают ситуацию на дорогах очень сложной.