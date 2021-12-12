ФОТО: BBC News

Значительная часть саммита "Большой семерки" в Ливерпуле была посвящена обсуждению ситуации, сложившейся на границе Украины. Западные страны подозревают Россию в намерении осуществить вторжение на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают.

В Ливерпуле в воскресенье прошел саммит министров иностранных дел G7. Одной из его заявленных целей стало продемонстрировать единство демократических стран в условиях, когда они опасаются агрессии России против Украины.

Значительная часть саммита была посвящена обсуждению ситуации, сложившейся на границе Украины. Западные страны подозревают Россию в намерении осуществить вторжение на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают.

"У России не должно остаться сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить", - говорится в совместном заявлении стран-участниц.

Страны также призвали Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в части прозрачности военной деятельности.

Российская сторона пока не комментировала это заявление. Однако в субботу вечером российское посольство в Лондоне заявило (только на английском языке), что оперируя термином "российская агрессия", правительство Великобритании "вводит в заблуждение последователей" и показывает "одержимость британского председательства в G7 поиском общего дела для "демонстрации единства"".

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовые видеопереговоры, на которых также обсуждался вопрос военной угрозы со стороны России.

В интервью, вышедшем в эфир в воскресенье, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "особых поводов для радости" после переговоров не было.

По его словам, очень серьезным концептуальным разногласием в американо-российских отношениях стал отказ американской администрации признавать обозначенные президентом России "красные линии".

Среди таких "красных линий" Путин упоминал приближение инфраструктуры НАТО к российским границам, а также размещение на территории Украины ударных комплексов.

Почему говорят о возможном вторжении России на Украину?

По оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих недалеко от границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтон считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на подобные утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако подчеркивает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности.

Россия последовательно отрицает планы вторжения на Украину.

По мнению корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, США и НАТО ясно дали понять, что хотят диалога с Россией, чтобы избежать конфликта, и недавняя виртуальная встреча президента Байдена с президентом Путиным говорит о том, что Москва тоже настроена конструктивно.

Однако уже спустя несколько дней Владимир Путин сравнил действия Киева по отношению к жителям востока Украины с геноцидом.

"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид", - заявил он.

По мнению некоторых наблюдателей, подобные слова могут свидетельствовать об ужесточении его риторики в отношении Украины. Однако в Белом доме призвали не придавать этим заявлениям большого значения.

Саммит ФОТО: Reuters

В любом случае требования, которые Москва выдвигает к Киеву и НАТО, серьезно затрудняют дипломатию.

Так, Россия хочет гарантий, что Украине никогда не разрешат вступить в НАТО, на территории Украины у НАТО не будет постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не будут происходить военные учения стран альянса.