Президент Эстонии по политическим причинам не поедет на Олимпиаду

Карис, приехавший в Отепя, чтобы посмотреть этап Кубка мира, заявил сегодня в прямом эфире на Kanal2, что решил не ехать на Олимпийские игры в Пекине вместе с главами соседних государств.

В пятницу Postimees писал, что США, Великобритания и Австралия в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале сообщили, что объявили дипломатический бойкот Олимпиаде, то есть никто из официальных лиц или высших руководителей этих стран туда не поедет.

Три страны объявили дипломатический бойкот из-за серьезных проблем с правами человека в Китае. В то же время никто не хочет лишать спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх.

«Я не думаю, что спортивный бойкот будет разумным решением. Тогда остается только политика правительства», - объяснил Reuters премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.