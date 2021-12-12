Президент Эстонии по политическим причинам не поедет на Олимпиаду
Президент Эстонии Алар Карис по политическим причинам не примет участие в начинающихся феврале в китайской столице Пекине зимних Олимпийских играх.
Президент Эстонии Алар Карис по политическим причинам не примет участие в начинающихся феврале в китайской столице Пекине зимних Олимпийских играх.
Карис, приехавший в Отепя, чтобы посмотреть этап Кубка мира, заявил сегодня в прямом эфире на Kanal2, что решил не ехать на Олимпийские игры в Пекине вместе с главами соседних государств.
В пятницу Postimees писал, что США, Великобритания и Австралия в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале сообщили, что объявили дипломатический бойкот Олимпиаде, то есть никто из официальных лиц или высших руководителей этих стран туда не поедет.
Три страны объявили дипломатический бойкот из-за серьезных проблем с правами человека в Китае. В то же время никто не хочет лишать спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх.
«Я не думаю, что спортивный бойкот будет разумным решением. Тогда остается только политика правительства», - объяснил Reuters премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам самих китайцев, они ничего плохого не сделали. «Никого не волнует, приедут они или нет», - заявил в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.