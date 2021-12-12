Картина дня: взрыв в Таллинне, отказ президента от поездки на Олимпиаду и кровавые разборки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 декабря.
Как сообщает Департамент полиции безопасности (КаПо), сегодня, 12 декабря, до 18 часов на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Причины и обстоятельства взрыва будут выяснены в ходе расследования. Читать далее...
Президент Эстонии Алар Карис по политическим причинам не примет участие в начинающихся феврале в китайской столице Пекине зимних Олимпийских играх. Читать далее...
«Резкий рост цен на электроэнергию сбивает с ног многих жителей Эстонии, как морально, так и материально», - сказал Прийт Хыбемяги. Читать далее...
Сегодня около 14 часов в деревне Раннапунгея, волость Алатагузе, Ида-Вирумаа, случилась тяжелая авария, в ходе которой произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутного автобуса. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4618 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 377. Читать далее...
Сегодня, 12 декабря, ночью около 00.30 в полицию поступило сообщение о вспыхнувшей в квартире в в волости Ляэне-Харью ссоре. Прибывшие на место полицейские установили, что в квартире на улице Ленну проводили время четверо мужчин. Читать далее...
Коронасертификат также требуется и для активной деятельности на свежем воздухе, например, для катания на лыжах и походов. Elu24 спросил Департамент здоровья, почему в лыжных центрах введено требование предъявлять сертификат. Читать далее...
Марк Китаев - организатор мероприятий, который очень ждал, когда исчезнут ограничения на время работы. Однако ожидаемого смягчения ограничений не произошло, а вот разочарование настало. Читать далее...
Эксперты и журналисты всех мастей ломают головы над проблемой: почему руководство республики теряет доверие населения? Кто-то, естественно, винит во всем тяжелое наследие царского режима, кто-то - советскую оккупацию. Некоторые осторожно закидывают удочку в омут партийных интриг. Только не надо ловить ответ в глубинах, килька истины плавает на поверхности. Я знаю причину. По крайней мере, одну. Читать далее...
В ходе одного из недавних заседаний суда над бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером (его еще называют «крупнейшим мафиозным процессом в истории Эстонии») публике была представлена запись секретного телефонного разговора, которая бросает тень на деятельность бывшего заместителя директора Полиции безопасности Ээрика Хельдна. Читать далее...
В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир 13 декабря, речь пойдет о материнстве. Участники будут рассуждать о фертильном возрасте, установках общества по отношению к молодым и не очень матерям, искусственном оплодотворении и нежелании иметь детей. Читать далее...
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на понедельник по сравнению с сегодняшним днем вырастет на 20,7 процента до 214,78 евро за мегаватт-час. Читать далее...