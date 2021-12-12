Картина дня: взрыв в Таллинне, отказ президента от поездки на Олимпиаду и кровавые разборки

ФОТО 〉 В Таллинне прогремел взрыв: погиб один человек, случившимся занимается КаПо

Как сообщает Департамент полиции безопасности (КаПо), сегодня, 12 декабря, до 18 часов на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Причины и обстоятельства взрыва будут выяснены в ходе расследования. Читать далее...

Президент Эстонии не поедет на Олимпиаду

Президент Эстонии Алар Карис по политическим причинам не примет участие в начинающихся феврале в китайской столице Пекине зимних Олимпийских играх. Читать далее...

Хыбемяги: народ, который жил при советской власти, переживет и холодную зиму и высокие цены на электроэнергию

«Резкий рост цен на электроэнергию сбивает с ног многих жителей Эстонии, как морально, так и материально», - сказал Прийт Хыбемяги. Читать далее...

ФОТО 〉 В Ида-Вирумаа столкнулись автобус и грузовик, водители тяжело пострадали

Сегодня около 14 часов в деревне Раннапунгея, волость Алатагузе, Ида-Вирумаа, случилась тяжелая авария, в ходе которой произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутного автобуса. Читать далее...

За сутки выявлено 377 инфицированных коронавирусом, четыре человека скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4618 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 377. Читать далее...

Кровавые разборки в квартире: трое госпитализированы с ножевыми ранениями

Сегодня, 12 декабря, ночью около 00.30 в полицию поступило сообщение о вспыхнувшей в квартире в в волости Ляэне-Харью ссоре. Прибывшие на место полицейские установили, что в квартире на улице Ленну проводили время четверо мужчин. Читать далее...

Почему коронапаспорт требуется для посещения лыжных центров и участия в походах?

Коронасертификат также требуется и для активной деятельности на свежем воздухе, например, для катания на лыжах и походов. Elu24 спросил Департамент здоровья, почему в лыжных центрах введено требование предъявлять сертификат. Читать далее...

Организатор мероприятий: молодежь чувствует, что правительство ее обмануло

Марк Китаев - организатор мероприятий, который очень ждал, когда исчезнут ограничения на время работы. Однако ожидаемого смягчения ограничений не произошло, а вот разочарование настало. Читать далее...

DejaVu или Сеанс одновременной игры в наперстки

Эксперты и журналисты всех мастей ломают головы над проблемой: почему руководство республики теряет доверие населения? Кто-то, естественно, винит во всем тяжелое наследие царского режима, кто-то - советскую оккупацию. Некоторые осторожно закидывают удочку в омут партийных интриг. Только не надо ловить ответ в глубинах, килька истины плавает на поверхности. Я знаю причину. По крайней мере, одну. Читать далее...

Схема, представленная на «мафиозном процессе», бросает тень на бывших полицейских

В ходе одного из недавних заседаний суда над бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером (его еще называют «крупнейшим мафиозным процессом в истории Эстонии») публике была представлена запись секретного телефонного разговора, которая бросает тень на деятельность бывшего заместителя директора Полиции безопасности Ээрика Хельдна. Читать далее...

Гинеколог: такого понятия, как старородящая не существует

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир 13 декабря, речь пойдет о материнстве. Участники будут рассуждать о фертильном возрасте, установках общества по отношению к молодым и не очень матерям, искусственном оплодотворении и нежелании иметь детей. Читать далее...

Цена на электроэнергию вновь стала стремительно расти