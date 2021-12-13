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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 86-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 86-летнего мужчины

Пропавший Петр. ФОТО: PPA

Полиция просит помочь в поисках пропавшего в воскресенье вечером в Таллинне 86-летнего Петра.

В воскресенье днем в полицию поступило сообщение об исчезновении в Таллинне 86-лтенего мужчины. Петр и его спутница ехали в одном автобусе и они должны были вместе сойти на остановке "Нису". Женщина сошла с автобуса, а Петр поехал дальше. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

С этого времени полиция разыскивает мужчину на автобусных вокзалах, в больницах и других местах города, но его до сих пор не нашли. Полицейские также пообщались с водителями автобусов, но никто из них не заметил Петра.

Рост Петра около 160 см, он среднего телосложения. На нем была черная кожаная куртка, черные брюки и черные туфли, а на голове была меховая шапка. Он был с рюкзаком. Мобильного телефона у мужчины нс собой не было.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или у кого есть информация о его местонахождении, звонить по номеру 112.

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