Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 86-летнего мужчины

В воскресенье днем в полицию поступило сообщение об исчезновении в Таллинне 86-лтенего мужчины. Петр и его спутница ехали в одном автобусе и они должны были вместе сойти на остановке "Нису". Женщина сошла с автобуса, а Петр поехал дальше. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

С этого времени полиция разыскивает мужчину на автобусных вокзалах, в больницах и других местах города, но его до сих пор не нашли. Полицейские также пообщались с водителями автобусов, но никто из них не заметил Петра.

Рост Петра около 160 см, он среднего телосложения. На нем была черная кожаная куртка, черные брюки и черные туфли, а на голове была меховая шапка. Он был с рюкзаком. Мобильного телефона у мужчины нс собой не было.