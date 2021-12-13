Пропавший в Таллинне 86-летний Петр нашелся

В воскресенье днем в полицию поступило сообщение об исчезновении в Таллинне 86-летнего мужчины. Петр и его спутница ехали в одном автобусе и они должны были вместе сойти на остановке "Нису". Женщина сошла с автобуса, а Петр поехал дальше и пропал.