Пропавший в Таллинне 86-летний Петр нашелся
В понедельник полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в воскресенье вечером в Таллинне 86-летнего Петра.
В понедельник полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в воскресенье вечером в Таллинне 86-летнего Петра.
В воскресенье днем в полицию поступило сообщение об исчезновении в Таллинне 86-летнего мужчины. Петр и его спутница ехали в одном автобусе и они должны были вместе сойти на остановке "Нису". Женщина сошла с автобуса, а Петр поехал дальше и пропал.
Днем в понедельник стражи правопорядка сообщили, что Петр вернулся домой и с ним все в порядке.