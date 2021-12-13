ДТП на пешеходном переходе: нетрезвый водитель сбил двух детей

Инцидент имел место около 16:25 у дома номер 33 по улице Кярбери. Автомобиль Toyota Yaris, которым управлял 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, наехал на переходивших дорогу по пешеходному переходу 7-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.