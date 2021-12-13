Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается шестую неделю подряд
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 4% в недельном сравнении.
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 4% в недельном сравнении.
С 6 по 12 декабря в Эстонии были выявлены 3294 новых случая заражения. Это на 4% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 3449 человек, пишет Rus.ERR.
Показатель снижается шестую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.
По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 275 пациентов с коронавирусом. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней снизилась до 507 случаев на 100 000 человек.