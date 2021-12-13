Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается шестую неделю подряд

С 6 по 12 декабря в Эстонии были выявлены 3294 новых случая заражения. Это на 4% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 3449 человек, пишет Rus.ERR.

Показатель снижается шестую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.