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Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается шестую неделю подряд

Коронавирусное отделение. ФОТО: Remo Tõnismäe

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 4% в недельном сравнении.

С 6 по 12 декабря в Эстонии были выявлены 3294 новых случая заражения. Это на 4% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 3449 человек, пишет Rus.ERR.

Показатель снижается шестую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.

По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 275 пациентов с коронавирусом. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней снизилась до 507 случаев на 100 000 человек.

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