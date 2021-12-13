Новый директор Эстонского исторического музея будет получать почти 4000 евро в месяц

К работе на посту директора Рохумаа приступит 10 января 2022 года. Срок его полномочий составляет пять лет. Совет музея единогласно постановил установить зарплату Рохумаа в размере 3900 евро.

Пеэтер Мауэр, бывший член правления исторического музея, отстраненный от должности 9 января, получит выходное пособие за три месяца.

В настоящее время Яанус Рохумаа работает в Государственной канцелярии. Ранее он работал директором Таллиннского городского театра, затем был советником президента по культуре и руководителем программ "Таллинн - культурная столица Европы 2011".