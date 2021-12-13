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  • Эстония
  • Новый директор Эстонского исторического музея будет получать почти 4000 евро в месяц

Новый директор Эстонского исторического музея будет получать почти 4000 евро в месяц

Яанус Рохумаа. ФОТО: Eero Vabamägi

Заработная плата нового директора Эстонского исторического музея Яануса Рохумаа составит 3900 евро в месяц, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

К работе на посту директора Рохумаа приступит 10 января 2022 года. Срок его полномочий составляет пять лет. Совет музея единогласно постановил установить зарплату Рохумаа в размере 3900 евро.

Пеэтер Мауэр, бывший член правления исторического музея, отстраненный от должности 9 января, получит выходное пособие за три месяца.

В настоящее время Яанус Рохумаа работает в Государственной канцелярии. Ранее он работал директором Таллиннского городского театра, затем был советником президента по культуре и руководителем программ "Таллинн - культурная столица Европы 2011".

Исторический музей - один из старейших и крупнейших музеев Эстонии с филиалами в замке Маарьямяэ в Пирита. Исторический музей также включает в себя здание Большой гильдии и Музей театра и музыки в Старом городе Таллинна.

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