Новый директор Эстонского исторического музея будет получать почти 4000 евро в месяц
Заработная плата нового директора Эстонского исторического музея Яануса Рохумаа составит 3900 евро в месяц, пишет Postimees со ссылкой на ERR.
Заработная плата нового директора Эстонского исторического музея Яануса Рохумаа составит 3900 евро в месяц, пишет Postimees со ссылкой на ERR.
К работе на посту директора Рохумаа приступит 10 января 2022 года. Срок его полномочий составляет пять лет. Совет музея единогласно постановил установить зарплату Рохумаа в размере 3900 евро.
Пеэтер Мауэр, бывший член правления исторического музея, отстраненный от должности 9 января, получит выходное пособие за три месяца.
В настоящее время Яанус Рохумаа работает в Государственной канцелярии. Ранее он работал директором Таллиннского городского театра, затем был советником президента по культуре и руководителем программ "Таллинн - культурная столица Европы 2011".
Исторический музей - один из старейших и крупнейших музеев Эстонии с филиалами в замке Маарьямяэ в Пирита. Исторический музей также включает в себя здание Большой гильдии и Музей театра и музыки в Старом городе Таллинна.