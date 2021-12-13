Изготовитель детского порно сядет в тюрьму за незаконную ловлю рыбы

Незаконно ловивший рыбу в Рижском заливе профессиональный рыбак сядет в тюрьму на четыре год. Такое, чтобы суд отправлял браконьера в тюрьму реально, случается крайне редко. Например, руководитель следственного отдела Департамента окружающей среды Рокко Отс припомнил лишь один случай из недавнего прошлого, когда человек, в тот раз незаконно ловивший раков, за подобное деяние отправился в тюрьму реально. Тогда речь шла о рецидивисте, как и в этот раз, пишет Postimees.