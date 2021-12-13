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  • Изготовитель детского порно сядет в тюрьму за незаконную ловлю рыбы

Изготовитель детского порно сядет в тюрьму за незаконную ловлю рыбы

Удиравший от инспекторов окружающей среды браконьер выбросил сети и улов в тростник. ФОТО: Keskkonnainspektsioon

Незаконно ловивший рыбу в Рижском заливе профессиональный рыбак сядет в тюрьму на четыре год. Такое, чтобы суд отправлял браконьера в тюрьму реально, случается крайне редко. Например, руководитель следственного отдела Департамента окружающей среды Рокко Отс припомнил лишь один случай из недавнего прошлого, когда человек, в тот раз незаконно ловивший раков, за подобное деяние отправился в тюрьму реально. Тогда речь шла о рецидивисте, как и в этот раз, пишет Postimees.

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Уголовное дело было рассмотрено в двух судебных инстанциях. В конце ноября Государственный суд сообщил, что не примет данное дело в рассмотрение. Таким образом, избежать тюрьмы рыбаку не удалось: приговор вступил в силу.

В одно осеннее утро около семи часов в Рижском заливе на юг от Аннилайа инспекторы Инспекции окружающей среды заметили рыбака, который удирал от них на лодке в сторону острова Мания. Он сбросил черный пластиковый мешок, в котором были сети и рыба. И в тростнике он припрятал мешок с сетью для рыбалки.

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