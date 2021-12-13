За сутки в Эстонии скончались 13 человек с коронавирусом

Среди новых заразившихся 196 человек не были вакцинированы, а 121 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 13 декабря в больницах находится 274 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 181 человек, из которых 155 человек (85,6%) не были вакцинированы, у 26 человек (14,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 15 новых историй болезни. Скончались 13 человек с коронавирусом, 11 не были привиты: 55-летний мужчина, 61-летняя женщина, 68-летняя женщина, 69-летние мужчина и женщина, 73-летняя женщина, 77-летняя женщина, 78-летний мужчина, 84-летние мужчина и женщина, 86-летний мужчина 91-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За сутки ввели 1101 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 165 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 221 021 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,3%.

Всего в Эстонии выявлено 26 коронапозитивных, у которых подтвержден омикрон-штамм. Большинство случаев связаны с поездкой в ЮАР.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.