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  • От взрыва на тропе здоровья в Пяэскюла задрожали близлежащие дома

Галерея ⟩ От взрыва на тропе здоровья в Пяэскюла задрожали близлежащие дома

Вчера, 12 декабря, около 18:00 на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

На месте происшествия еще сегодня утром можно было наблюдать следы взрыва. Создается впечатление, что взрывчатка была прикреплена к дереву, поскольку его часть обгорела.

Мужчина, проживающий на расстоянии 200 метров от места происшествия, рассказал Postimees, что во время взрыва почувствовал очень сильную тряску, в его доме задрожали вещи. Второй мужчина, который проживает значительно дальше, почувствовал ударную волну.

«Взрыв был настолько мощный, что у машин сработали сигнализации», - сказал вчера вечером Postimees местный житель.

В воскресенье около 23:00 стражи порядка прочесывали лес, чтобы собрать необходимые для расследования улики.

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