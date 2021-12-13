Галерея ⟩ От взрыва на тропе здоровья в Пяэскюла задрожали близлежащие дома

На месте происшествия еще сегодня утром можно было наблюдать следы взрыва. Создается впечатление, что взрывчатка была прикреплена к дереву, поскольку его часть обгорела.

Мужчина, проживающий на расстоянии 200 метров от места происшествия, рассказал Postimees, что во время взрыва почувствовал очень сильную тряску, в его доме задрожали вещи. Второй мужчина, который проживает значительно дальше, почувствовал ударную волну.

«Взрыв был настолько мощный, что у машин сработали сигнализации», - сказал вчера вечером Postimees местный житель.