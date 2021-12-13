Галерея ⟩ От взрыва на тропе здоровья в Пяэскюла задрожали близлежащие дома
Вчера, 12 декабря, около 18:00 на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек.
Вчера, 12 декабря, около 18:00 на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек.
На месте происшествия еще сегодня утром можно было наблюдать следы взрыва. Создается впечатление, что взрывчатка была прикреплена к дереву, поскольку его часть обгорела.
Мужчина, проживающий на расстоянии 200 метров от места происшествия, рассказал Postimees, что во время взрыва почувствовал очень сильную тряску, в его доме задрожали вещи. Второй мужчина, который проживает значительно дальше, почувствовал ударную волну.
«Взрыв был настолько мощный, что у машин сработали сигнализации», - сказал вчера вечером Postimees местный житель.
В воскресенье около 23:00 стражи порядка прочесывали лес, чтобы собрать необходимые для расследования улики.