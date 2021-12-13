Галерея ⟩ Взрыв на тропе здоровья Пяэскюла: сотрудники КаПо обыскали гараж погибшего и ушли не с пустыми руками

На месте происшествия еще сегодня утром можно было наблюдать следы взрыва. Создается впечатление, что взрывчатка была прикреплена к дереву, поскольку его часть обгорела.

Мужчина, проживающий на расстоянии 200 метров от места происшествия, рассказал Postimees, что во время взрыва почувствовал очень сильную тряску, в его доме задрожали вещи. «Я упал с кровати, когда раздался грохот», - уверяет он. Второй мужчина, который проживает значительно дальше, почувствовал ударную волну.

«Взрыв был настолько мощный, что у машин сработала сигнализация», - сказал вчера вечером Postimees местный житель.

В воскресенье около 23:00 стражи порядка прочесывали лес, чтобы собрать необходимые для расследования улики.

По сообщению КаПо, опасности для тех, кто гуляет по болоту Пяэскюла или его окрестностям, нет. «Место происшествия огорожено, следственные мероприятия продолжаются. Все, что связано со взрывчатыми веществами, расследует КаПо, просим для выяснения обстоятельств дать специалистам время и пространство», - добавили в КаПо.

Сотрудники КаПо обыскали гараж погибшего мужчины. Оттуда они вынесли предмет, упакованный в зеленый пакет. Сотрудники КаПо еще находятся в гараже.