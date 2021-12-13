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  • Эстония
  • Силы обороны обеспокоены малым количеством участников мобилизационных учений

Силы обороны обеспокоены малым количеством участников мобилизационных учений

Участники учений устанавливают забор. ФОТО: Eesti Kaitsevägi

«За исключением посещаемости, которой можно поставить тройку с большим минусом, во всем остальном все прошло хорошо», - говорит глава Сил обороны Мартин Херем по поводу завершившихся недавно учений «Шип-2021». Херем намекает на то, что на призыв принять участие в учениях откликнулось лишь около 55 процентов людей, получивших извещение. Скорее всего эта цифра немного вырастет, но все же останется в диапазоне от 55 до 60 процентов.

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Это неважный результат. Силы обороны проводят подобные учения с 2016 года, и только весной 2018 года показатель был столь же плохим. Если в то время это можно было как-то объяснить - небольшое подразделение, вызывали небольшое количество людей, специфические обстоятельства, то сейчас ситуация печальнее.

Это не пустые слова, так как посещаемость - это, пожалуй, самый важный критерий, который учитывают в Силах обороны. Обороноспособность Эстонии строится на том условии, что если действительно придется начать обороняться, будет отдан приказ, будут разосланы сообщения и на место быстро прибудут обученные солдаты из резерва. «Прибудут» в данном случае – ключевое слово.

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