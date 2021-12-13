Силы обороны обеспокоены малым количеством участников мобилизационных учений

«За исключением посещаемости, которой можно поставить тройку с большим минусом, во всем остальном все прошло хорошо», - говорит глава Сил обороны Мартин Херем по поводу завершившихся недавно учений «Шип-2021». Херем намекает на то, что на призыв принять участие в учениях откликнулось лишь около 55 процентов людей, получивших извещение. Скорее всего эта цифра немного вырастет, но все же останется в диапазоне от 55 до 60 процентов.