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Аварийные работы на улице Ристику временно изменят маршруты автобусов

Tallinn, EESTI 01FEB19 Fotol tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA ФОТО: Tairo Lutter

Из-за аварии водопровода и проводящихся сейчас ремонтных работ движение автобусов линий 40 и 59 будут направлено в объезд улицы Ристику по улице Сыле.

Остановки «Пельгулинна», «Хярьяпеа» и «Майси» автобусной линии № 40 будут отменены в обоих направлениях. В направлении Виру Кескуса на улицу Сыле будет временно перенесена остановка, расположенная на бульваре Кольде. Маршрут объезда будет проходить по улице Сыле и Палдискому шоссе, минуя улицу Ристику и бульвар Кольде. На объездном маршруте автобусы будут останавливаться на всех остановках («Эдала», «Сыле», «Ристику»).

В случае с автобусной линией №59 будут отменены остановки «Пельгулинна» и «Хярьяпеа» в обоих направлениях. Автобусы не будут проезжать по привычному маршруту по улице Ристику в промежутке между Палдиским шоссе и бульваром Кольде, вместо этого движение будет направлено в объезд по бульвару Кольде, улице Сыле и Палдискому шоссе. На объездном маршруте автобусы будут останавливаться на всех остановках («Бульвар Кольде», «Эдала», «Сыле», «Ристику»).

Приносим извинения за доставленные неудобства.

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