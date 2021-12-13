Спасатели дважды выезжали к одиноким пожилым людям

10 декабря около 10.10 спасателям позвонила сиделка, которая отправилась к проживающей в Ласнамяэ на Ляэнемере-теэ пожилой пациентке, но не смогла попасть в квартиру. Оказалось, что старушка упала, из квартиры доносились только стоны. Прибывшие на место спасатели смогли попасть в квартиру через окно и передать нуждавшуюся в помощи работникам скорой помощи.

В субботу около 15.55 с аналогичной просьбой позвонила подруга пожилой женщины, живущей на улице Тедре в Таллинне. По словам звонившей, старушка упала и не могла подняться самостоятельно. Поскольку нуждавшаяся в помощи женщина не могла открыть дверь, а проникнуть в квартиру через окно не представлялось возможным из-за больших сугробов под ним, спасателями пришлось выломать дверь. Пострадавшую передали скорой помощи, которая доставила ее в больницу.

Спасатели напоминают, что пожилые и имеющие проблемы с движением люди должны иметь дома возможность позвать на помощь.