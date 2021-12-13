Контавейт и Канепи сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA.
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA.
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 13 декабря, Контавейт осталась на 7-й строчке, пишет Rus.ERR.
Кайа Канепи продолжает занимать 73-е место. Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина опустилась с 478-го на 497-е место.
А вот еще одна представительница Эстонии Мария Каул добилась прогресса, поднявшись с 775-го на 763-е место, что является ее новым личным рекордом.
Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, на третьем месте продолжает находиться испанка Гарбинье Мугуруса.