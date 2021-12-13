Цены на газ в Европе взлетели

В понедельник утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 116,395 евро за МВт.ч, то есть $1358 за тысячу кубометров.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1134 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $512.

Комментаторы связывают очередной скачок цен с воскресной публикацией во Frankfurter Allgemeine Zeitung о позиции новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток - 2". Газета отмечает, что политик как представитель партии "Зеленых" всегда выступала против строительства газопровода, однако после как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, который уже достроен. Однако теперь на посту главы МИД Германии Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,83% от их максимальной вместимости (данные на утро воскресенья) - это на 17 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Прогноз погоды в Европе на наступившую неделю предполагает очередную оттепель.