Цены на газ в Европе взлетели
Спотовая цена газа в Европе превысила $1350/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов.
Спотовая цена газа в Европе превысила $1350/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов.
В понедельник утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 116,395 евро за МВт.ч, то есть $1358 за тысячу кубометров.
В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1134 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $512.
Комментаторы связывают очередной скачок цен с воскресной публикацией во Frankfurter Allgemeine Zeitung о позиции новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток - 2". Газета отмечает, что политик как представитель партии "Зеленых" всегда выступала против строительства газопровода, однако после как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, который уже достроен. Однако теперь на посту главы МИД Германии Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.
Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,83% от их максимальной вместимости (данные на утро воскресенья) - это на 17 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.
Прогноз погоды в Европе на наступившую неделю предполагает очередную оттепель.
Ветряная генерация на минувшей неделе (6-12 декабря) обеспечила 15,6% энергобаланса Европы после 18,5% неделей ранее (29 ноября - 5 декабря).