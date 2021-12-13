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  • В доме спорта A. Le Coq распространяется дым, на место прибыли спасатели и медики

В доме спорта A. Le Coq распространяется дым, на место прибыли спасатели и медики

По слова очевидца, на место прибыли четыре спасательные машины и скорая помощь. ФОТО: Lugeja foto

Сегодня до полудня спасатели получили вызов в дом спорта A. Le Coq в Тарту, где чувствовался запах гари, пишет Tartu Postimees.

Прибывшие на место происшествия спасатели огня не обнаружили, но в фойе распространялся запах дыма, который, по первоначальным данным, мог исходить от расположенного поблизости электрического щита. 

«Чувствуется запах гари, но пожара в настоящий момент нет. Спасатели проверяют, имеет ли место электрическая неисправность», - сказала в понедельник в 12:00 руководитель по связям с общественностью Спасательного департамента Марис Мооритс.

«Запах гари был выявлен в фойе, то есть в том его углу, где находится электрический щит», - добавила она.

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