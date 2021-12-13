В доме спорта A. Le Coq распространяется дым, на место приехали спасатели и медики

Прибывшие на место происшествия спасатели огня не обнаружили, но в фойе распространялся запах дыма, который, по первоначальным данным, мог исходить от расположенного поблизости электрического щита.

«Чувствуется запах гари, но пожара в настоящий момент нет. Спасатели проверяют, имеет ли место электрическая неисправность», - сказала в понедельник в 12:00 руководитель по связям с общественностью Спасательного департамента Марис Мооритс.