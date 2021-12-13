Привитые иностранной вакциной граждане РФ смогут получить в России ковид-сертификат

"При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев", - сказала Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме в понедельник.

Такая же схема предусматривается для россиян, которые за рубежом привились вакцинами иностранного производства, добавила она.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода", - отметила вице-премьер.

В то же время в Кремле пояснили, что решение о выдаче соответствующего сертификата россиянам, привившимся иностранными вакцинами от коронавируса, не означает признания в стране зарубежных прививок, речь идет о наличии у них антител.

В ходе общения со СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле, что зарубежные страны поступят аналогичным образом и будут выдавать сертификаты о вакцинации привитым "Спутником V", и означает ли соответствующее решение России признание иностранных вакцин.

"Нет, это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат", - сказал Песков.

Говоря о решении РФ, он пояснил, что будет фиксироваться наличие антител. «На Западе их обычно не меряют, это у нас более продвинутая такая диагностическая система», - сказал пресс-секретарь президента.