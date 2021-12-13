В ночь на среду возможны помехи в работе э-услуг
В ночь на среду SK ID Solutions проведет плановые работы по обслуживанию сети и ИТ-инфраструктуры.
В ночь на среду SK ID Solutions проведет плановые работы по обслуживанию сети и ИТ-инфраструктуры.
Работы могут привести к кратковременным помехам в услугах в период с 23 до 02 часов, сообщила компания.
Возможны помехи в работе mobiil-ID в Эстонии и Литве, ИД-карты и Smart-ID.
Также возможны помехи в выдаче mobiil-ID в Эстонии Литве, изменениях статуса сертификата mobiil-ID, а также выдаче и изменении статуса сертификатов Smart-ID.
Возможны также нарушения в работе протоколов состояния сетевого сертификата (OCSP), услуге временной метки и изменениях статуса документов ID1.
По сообщению SK ID Solutions, работы позволят добиться большей конфиденциальности, целостности и доступности, что позволит обеспечивать качество услуг предприятия. Предприятие обещает сделать все возможное, чтобы помехи были как можно менее продолжительными.