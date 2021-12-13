В ночь на среду возможны помехи в работе э-услуг

Работы могут привести к кратковременным помехам в услугах в период с 23 до 02 часов, сообщила компания.

Возможны помехи в работе mobiil-ID в Эстонии и Литве, ИД-карты и Smart-ID.

Также возможны помехи в выдаче mobiil-ID в Эстонии Литве, изменениях статуса сертификата mobiil-ID, а также выдаче и изменении статуса сертификатов Smart-ID.

Возможны также нарушения в работе протоколов состояния сетевого сертификата (OCSP), услуге временной метки и изменениях статуса документов ID1.