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В ночь на среду возможны помехи в работе э-услуг

Компьютер. ФОТО: GaudiLab/ Shutterstock

В ночь на среду SK ID Solutions проведет плановые работы по обслуживанию сети и ИТ-инфраструктуры.

Работы могут привести к кратковременным помехам в услугах в период с 23 до 02 часов, сообщила компания.

Возможны помехи в работе mobiil-ID в Эстонии и Литве, ИД-карты и Smart-ID.

Также возможны помехи в выдаче mobiil-ID в Эстонии Литве, изменениях статуса сертификата mobiil-ID, а также выдаче и изменении статуса сертификатов Smart-ID.

Возможны также нарушения в работе протоколов состояния сетевого сертификата (OCSP), услуге временной метки и изменениях статуса документов ID1.

По сообщению SK ID Solutions, работы позволят добиться большей конфиденциальности, целостности и доступности, что позволит обеспечивать качество услуг предприятия. Предприятие обещает сделать все возможное, чтобы помехи были как можно менее продолжительными.

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