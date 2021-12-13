Картина дня: подробности взрыва, в Эстонию прибыли вакцины для детей и споры вокруг перекрестков

ГАЛЕРЕЯ 〉 Взрыв на тропе здоровья Пяэскюла: сотрудники КаПо обыскали гараж погибшего и ушли не с пустыми руками

Вчера, 12 декабря, около 18:00 на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Читать далее...

Сосед о погибшем при взрыве в Пяэскюла: он казался совершенно обычным человеком

В воскресенье между пятью и шестью часами вечера в районе улицы Ильмаризе в Пяэскюла прогремел мощный взрыв, чуть позже передвигавшийся по тропе здоровья человек сообщил в полицию, что нашел тело. Читать далее...

Прокурор о взрыве на болоте Пяэскюла: проверяем несколько версий

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс пояснила, что, поскольку с момента взрыва прошло менее суток, можно лишь сообщить, что на болоте Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Однако она подчеркнула, что прорабатывается несколько версий. Читать далее...

В Эстонию прибыли вакцины для детей от 5 до 11 лет

На склады Департамента здоровья сегодня проступило 36 000 доз вакцины Pfizer против коронавируса, предназначенной для детей в возрасте 5-11 лет. Укомплектованные вакцины начнут отправлять семейным врачам и в больницы в среду, 15 декабря. Читать далее...

Местные жители разгневаны: зачем переносить перекрестки туда-сюда?

Сельские жители удивлены решениями Транспортного департамента: он экономит на услугах, которые нужны людям, и в то же время за большие деньги занимается сизифовым трудом, перенося перекрестки на пару сотен метров туда-сюда. Читать далее...

Из семейного насилия к собственному бизнесу: «Я смогла, получится и у остальных»

«Многие женщины начинали свой бизнес с развода, и я не исключение», - говорит предприниматель Анна Кульп.

Дело виновника ДТП с тремя погибшими рассмотрит Госсуд

В понедельник Госсуд принял на рассмотрение жалобу прокурора по делу Андреса Рейнарта, который в январе прошлого года на Сааремаа в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП с тремя погибшими. Читать далее...

Министр иностранных дел Литвы: Россия готовится к войне

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Россия готовится к войне с Украиной, а эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву. Читать далее...

Силы обороны обеспокоены малым количеством участников мобилизационных учений

«За исключением посещаемости, которой можно поставить тройку с большим минусом, во всем остальном все прошло хорошо», - говорит глава Сил обороны Мартин Херем по поводу завершившихся недавно учений «Шип-2021». Херем намекает на то, что на призыв принять участие в учениях откликнулось лишь около 55 процентов людей, получивших извещение. Скорее всего эта цифра немного вырастет, но все же останется в диапазоне от 55 до 60 процентов. Читать далее...

Галина готовит 80 литров супа для нуждающихся дома: если электричество станет еще дороже, придется готовить на костре в лесу