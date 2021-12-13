Картина дня: спад заболеваемости, споры вокруг перекрестков и заявление литовского министра

Из семейного насилия к собственному бизнесу: «Я смогла, получится и у остальных»

«Многие женщины начинали свой бизнес с развода, и я не исключение», - говорит предприниматель Анна Кульп.

Дело виновника ДТП с тремя погибшими рассмотрит Госсуд

В понедельник Госсуд принял на рассмотрение жалобу прокурора по делу Андреса Рейнарта, который в январе прошлого года на Сааремаа в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП с тремя погибшими. Читать далее...

Министр иностранных дел Литвы: Россия готовится к войне

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Россия готовится к войне с Украиной, а эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву. Читать далее...

Силы обороны обеспокоены малым количеством участников мобилизационных учений

«За исключением посещаемости, которой можно поставить тройку с большим минусом, во всем остальном все прошло хорошо», - говорит глава Сил обороны Мартин Херем по поводу завершившихся недавно учений «Шип-2021». Херем намекает на то, что на призыв принять участие в учениях откликнулось лишь около 55 процентов людей, получивших извещение. Скорее всего эта цифра немного вырастет, но все же останется в диапазоне от 55 до 60 процентов. Читать далее...

Местные жители разгневаны: зачем переносить перекрестки туда-сюда?

Сельские жители удивлены решениями Транспортного департамента: он экономит на услугах, которые нужны людям, и в то же время за большие деньги занимается сизифовым трудом, перенося перекрестки на пару сотен метров туда-сюда. Читать далее...

Галина готовит 80 литров супа для нуждающихся дома: если электричество станет еще дороже, придется готовить на костре в лесу

Галина Матрасилина, проживающая в Таллинне, и ее муж, которому больше 70 лет, решили позаботиться о кормлении бездомных и нуждающихся. «Они сами еле сводят концы с концами, но их сердца настолько большие...» - говорит Виктория о том, как семья Галины живет на ее зарплату повара и скудную пенсию ее мужа. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 13 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3998 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 317. Скончались 13 человек. Читать далее...

Изготовитель детского порно сядет в тюрьму за незаконную ловлю рыбы

Незаконно ловивший рыбу в Рижском заливе профессиональный рыбак сядет в тюрьму на четыре года. Суд отправлял браконьеров в тюрьму крайне редко: например, руководитель следственного отдела Департамента окружающей среды Рокко Отс припомнил лишь один случай из недавнего прошлого, когда к реальному сроку был приговорен человек, незаконно ловивший раков. Тогда, как и в этот раз, речь шла о рецидивисте. Читать далее...

Галерея 〉 От взрыва на тропе здоровья в Пяэскюла задрожали близлежащие дома

Вчера, 12 декабря, около 18:00 на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Читать далее...

Имперское мышление: мания, прихоть или образ жизни?

"В начале последнего месяца уходящего года, 2-3 декабря, в литовской столице состоялся 11-й Форум свободной России, которому отведена роль главной дискуссионной площадки «несистемной» российской оппозиции. В отличие от двух предыдущих, проходивших из-за пандемии в режиме онлайн, этот Форум удалось провести, как говорится, явочным порядком", - пишет Вячеслав Иванов.

Omniva ошибочно берет таможенный сбор с посылок из Северной Ирландии

Получившие посылки из Северной Ирландии люди негодуют, поскольку Omniva требует с них таможенный сбор, хотя посылки из этой страны должны быть освобождены от пошлины. Читать далее...

Привитые иностранной вакциной граждане РФ смогут получить в России ковид-сертификат

Граждане РФ, прошедшие вакцинацию от коронавируса иностранными препаратами, смогут получить российский COVID-сертификат, сдав анализ на антитела. Читать далее...

Урмас Суле: спад заболеваемости остановится, рост наблюдается в Харьюмаа