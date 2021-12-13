Картина дня: спад заболеваемости, споры вокруг перекрестков и заявление литовского министра
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 декабря.
«Многие женщины начинали свой бизнес с развода, и я не исключение», - говорит предприниматель Анна Кульп.
В понедельник Госсуд принял на рассмотрение жалобу прокурора по делу Андреса Рейнарта, который в январе прошлого года на Сааремаа в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП с тремя погибшими. Читать далее...
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Россия готовится к войне с Украиной, а эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву. Читать далее...
«За исключением посещаемости, которой можно поставить тройку с большим минусом, во всем остальном все прошло хорошо», - говорит глава Сил обороны Мартин Херем по поводу завершившихся недавно учений «Шип-2021». Херем намекает на то, что на призыв принять участие в учениях откликнулось лишь около 55 процентов людей, получивших извещение. Скорее всего эта цифра немного вырастет, но все же останется в диапазоне от 55 до 60 процентов. Читать далее...
Сельские жители удивлены решениями Транспортного департамента: он экономит на услугах, которые нужны людям, и в то же время за большие деньги занимается сизифовым трудом, перенося перекрестки на пару сотен метров туда-сюда. Читать далее...
Галина Матрасилина, проживающая в Таллинне, и ее муж, которому больше 70 лет, решили позаботиться о кормлении бездомных и нуждающихся. «Они сами еле сводят концы с концами, но их сердца настолько большие...» - говорит Виктория о том, как семья Галины живет на ее зарплату повара и скудную пенсию ее мужа. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3998 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 317. Скончались 13 человек. Читать далее...
Незаконно ловивший рыбу в Рижском заливе профессиональный рыбак сядет в тюрьму на четыре года. Суд отправлял браконьеров в тюрьму крайне редко: например, руководитель следственного отдела Департамента окружающей среды Рокко Отс припомнил лишь один случай из недавнего прошлого, когда к реальному сроку был приговорен человек, незаконно ловивший раков. Тогда, как и в этот раз, речь шла о рецидивисте. Читать далее...
Вчера, 12 декабря, около 18:00 на тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Читать далее...
"В начале последнего месяца уходящего года, 2-3 декабря, в литовской столице состоялся 11-й Форум свободной России, которому отведена роль главной дискуссионной площадки «несистемной» российской оппозиции. В отличие от двух предыдущих, проходивших из-за пандемии в режиме онлайн, этот Форум удалось провести, как говорится, явочным порядком", - пишет Вячеслав Иванов.
Получившие посылки из Северной Ирландии люди негодуют, поскольку Omniva требует с них таможенный сбор, хотя посылки из этой страны должны быть освобождены от пошлины. Читать далее...
Граждане РФ, прошедшие вакцинацию от коронавируса иностранными препаратами, смогут получить российский COVID-сертификат, сдав анализ на антитела. Читать далее...
Если в последние недели количество коронапозитивных постоянно сокращалось, то с конца прошлой недели спад остановился, а заболеваемость пропорционально увеличилась больше всего в Харьюмаа, сказал ERR медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.