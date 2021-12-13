В Русском театре состоится вечер памяти Романа Виктюка

Его творчество – перфоманс длиною в жизнь. Мастер эпатажа, баловень успеха, он был удивительно ярким человеком и большой личностью. В его спектаклях блистательно играли самые известные актеры современного российского театра – Алиса Фрейндлих, Татьяна Доронина Игорь Костолевский, Маргарита Терехова, Людмила Максакова, Елена Образцова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Певцов. Скандально известные репетиции Виктюка театралы мечтали увидеть больше, чем его прославленные постановки, а на любой его премьере царила атмосфера обожания. Наш зритель знает об этом не понаслышке – Романа Виктюка охотно приглашали в Русский театр на постановки, и спектакли «Мелкий бес» и «Бульвар заходящего солнца» сопровождал аншлаг на протяжении всей их жизни.

Воспоминаниями о работе с Романом Виктюком поделятся актрисы Татьяна Маневская и Лилия Шинкарёва.

Специальный гость вечера – Александр Ильин (директор Русского театра в период с 1982 по 2001 год).

В программе вечера – документальный фильм Эллы Аграновской «Гениальный хулиган». На протяжении всего действия Роман Виктюк репетирует в Русском театре свой спектакль «Бульвар заходящего солнца». Но фильм не хроника репетиционного процесса – камера фиксирует героя в разных состояниях: он страстно негодует, озорничает, трогательно рассказывает о тех, с кем работал, окропляет шампанским зал и сцену – и уходит, сказав на прощание: «Только в театре смерть никогда не торжествует, потому что мы выходим на поклоны – мертвецы встают и ждут аплодисментов».

Также состоится презентация нового фотоальбома оператора этого фильма Николая Шарубина – «Мгновения. 110 эпизодов из жизни кинооператора».

Роман Виктюк ушел от нас навсегда, но вечер 14 декабря напомнит еще раз: «Только в театре смерть никогда не торжествует…».