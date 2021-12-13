С завтрашнего дня разрешен выход на лед Нарвского водохранилища

Морозная погода заметно улучшила ледовые условия. Поэтому, начиная с 14 декабря, разрешено выходить на лед водоема как пешком, так и на моторном транспортном средстве. Выход на лед на моторном транспортном средстве разрешён на протяжении 2,5 км вверх по течению от порта Кулгу на расстоянии до 400 метров от эстонского берега, но не ближе чем на 50 м от временной контрольной линии. При этом запрещено подходить к устьям рек и ручьев ближе чем на 200 метров.

По словам руководителя бюро погранохраны Идаской префектуры Урмаса Эльми необходимо помнить, что при движении по льду надо учитывать вес автомобиля, который не должен превышать 300 килограммов, а выезд на лед должен быть зарегистрирован. «Напоминаем, что выход на лед водоема на квадроцикле или снегоходе надо обязательно зарегистрировать. Пора подготовиться и создать учетную запись на нашем портале самообслуживания, чтобы вы смогли удобно зарегистрировать поездку к пограничному водоему и возвращение с него», - сказал Эльми.

Для регистрации необходимо создать учетную запись пользователя на сайте www.piiriveekogu.ee. После этого есть два способа сообщить о поездке на водоем и обратно:

Поездку к пограничному водоему и возвращении с него можно зарегистрировать, отправив SMS-сообщение на номер (+372) 5700 0001. При выходе на приграничный водоем на этот номер необходимо отправить сообщение с текстом «Algus» или «А», а при возвращении с водоема надо отправить текст «Lopp» или «L»

Поездку к пограничному водоему и возвращении с него можно зарегистрировать на портале самообслуживания www.piiriveekogu.ee.

Перед выходом на лед убедитесь, что у вас есть с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором и навигатор. Обязательно сообщите своим близким о выходе на лед. В случае опасности следует звонить по номеру вызова экстренной помощи 112.