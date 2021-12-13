Фото и видео ⟩ Машина на большой скорости врезалась в автобусный павильон, пошатывающийся водитель скрылся
В воскресенье ночью в 1:42 в центр тревоги сообщили, что в поселке Аре в волости Тори автомобиль въехал в автобусный павильон.
В воскресенье ночью в 1:42 в центр тревоги сообщили, что в поселке Аре в волости Тори автомобиль въехал в автобусный павильон.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейска, на месте происшествия стражи порядка увидели разбитый автомобиль Volkswagen Golf, людей рядом не было.