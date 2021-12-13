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  • Машина на большой скорости врезалась в автобусный павильон, пошатывающийся водитель скрылся

Фото и видео ⟩ Машина на большой скорости врезалась в автобусный павильон, пошатывающийся водитель скрылся

Are bussijaam võib korda saada alles kevadeks. ФОТО: Mailiis Ollino

В воскресенье ночью в 1:42 в центр тревоги сообщили, что в поселке Аре в волости Тори автомобиль въехал в автобусный павильон.

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По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейска, на месте происшествия стражи порядка увидели разбитый автомобиль Volkswagen Golf, людей рядом не было.

Менеджер по развитию общественного транспорта Пярнумаа Таймо Таммелехт рассказал Pärnu Postimees, что на самом деле ДТП произошло на сорок минут раньше.

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