Пн, 13.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Прокуратура ходатайствует о частичном прекращении уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Тарту

Прокуратура ходатайствует о частичном прекращении уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Тарту

Молоток судьи. Иллюстративное фото. ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Прокуратура представила Тартускому уездному суду ходатайство частично прекратить в порядке опортунитета уголовное производство в отношении Каяра Лембера, Яаго Роосманна и других фигурантов судебного дела о мошенничестве при получении льгот и отмывании денег. Обвиняемые согласились с прекращением производства в порядке опортунитета и, если суд удовлетворит это ходатайство, они выплатят государству примерно 60 000 евро, также будет конфискован один объект недвижимости в качестве объекта отмывания денег. Затем продолжится судебное производство в отношении Лембера, также будут судить человека, которому вменяется дача взятки Лемберу.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кристийны Лаас, с момента совершения вменяемых в вину преступлений с каждым днем проходит все больше времени. «Прокуратура направила уголовное дело в суд в марте 2019 года, и мы сделали все, от нас зависящее, чтобы дело в суде продвигалось без препятствий. К сожалению, судебное производство по независящим от нас причинам движется медленнее запланированного, вследствие чего приближается срок давности преступлений. Также в конце года выяснилось, что по личным причинам должен смениться судья, что означает, что судебное производство следует начать заново», - сказала Лаас.

Поскольку обвинения в мошенничестве при получении льгот и отмывание денег - очень объемные, и в деле 14 обвиняемых и 10 защитников, то по оценке прокуратуры, учитывая предыдущий ход производства и возможные препятствия, невозможно в ближайшее время прийти к вступившему в законную силу приговору суда. «Условием прекращения производства в порядке опортунитета является то, что человек совершил преступление. Хотя, оценивая первоначальное содержание и объем обвинения очевидно, что вина не является маленькой, в таком случае, согласно судебной практике, размер вины и вытекающая из нее степень наказания деяния и необходимость наказания могут измениться с течением времени», - добавила Лаас. Поэтому, по оценке прокуратуры, прекращение производства в порядке опортунитета в части мошенничества при получении льгот и отмывании денег является обоснованным.

Прекращение производства в порядке опортунитета означает, что собранные доказательства подтверждают совершение вменяемых в вину преступлений, но наказание обвиняемых в уголовном порядке не является необходимым. Обвиняемые ранее в уголовном порядке не наказывались и также во время производства новых преступлений не совершили, таким образом есть основание полагать, что воздействие на них обязанностью денежной выплаты государству вместо уголовного наказания является достаточным. Если суд утвердит ходатайства прокуратуры, обвиняемые выплатят государству примерно 60 000 евро и суд конфискует недвижимость, которая была объектом отмывания денег. Возникшие в ходе производства расходы на защитника несут обвиняемые. Востребованием ущерба, возникшего в результате мошенничества при получении льгот PRIA желает заняться отдельно в порядке административного производства.

В случае прекращения в порядке опортунитета судебное производство в части коррупционных преступлений продолжится. Согласно обвинению бывший Тартуский вице-мэр Каяр Лембер хотел развивать личный бизнеспроект на одном объекте недвижимости города Тарту на улицу Роози и в 2016 году, будучи вице- мэром, был связан с принятием решений, связанных с развитием этого объекта недвижимости. Поскольку вследствие личного и материального интереса он должен был бы отстраниться от процессов решения по объекту недвижимости, согласно обвинению, он совершил нарушение ограничения деятельности в крупном размере. В дополнение, согласно обвинению он разрешил финансирование из городского бюджета реновацию одной лестницы в старом городе, согласился и начал использовать в качестве вознаграждения благо, рассматриваемое в виде взятки.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back