Прокуратура ходатайствует о частичном прекращении уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Тарту
Прокуратура представила Тартускому уездному суду ходатайство частично прекратить в порядке опортунитета уголовное производство в отношении Каяра Лембера, Яаго Роосманна и других фигурантов судебного дела о мошенничестве при получении льгот и отмывании денег. Обвиняемые согласились с прекращением производства в порядке опортунитета и, если суд удовлетворит это ходатайство, они выплатят государству примерно 60 000 евро, также будет конфискован один объект недвижимости в качестве объекта отмывания денег. Затем продолжится судебное производство в отношении Лембера, также будут судить человека, которому вменяется дача взятки Лемберу.