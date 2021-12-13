Прокуратура ходатайствует о частичном прекращении уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Тарту

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кристийны Лаас, с момента совершения вменяемых в вину преступлений с каждым днем проходит все больше времени. «Прокуратура направила уголовное дело в суд в марте 2019 года, и мы сделали все, от нас зависящее, чтобы дело в суде продвигалось без препятствий. К сожалению, судебное производство по независящим от нас причинам движется медленнее запланированного, вследствие чего приближается срок давности преступлений. Также в конце года выяснилось, что по личным причинам должен смениться судья, что означает, что судебное производство следует начать заново», - сказала Лаас.

Поскольку обвинения в мошенничестве при получении льгот и отмывание денег - очень объемные, и в деле 14 обвиняемых и 10 защитников, то по оценке прокуратуры, учитывая предыдущий ход производства и возможные препятствия, невозможно в ближайшее время прийти к вступившему в законную силу приговору суда. «Условием прекращения производства в порядке опортунитета является то, что человек совершил преступление. Хотя, оценивая первоначальное содержание и объем обвинения очевидно, что вина не является маленькой, в таком случае, согласно судебной практике, размер вины и вытекающая из нее степень наказания деяния и необходимость наказания могут измениться с течением времени», - добавила Лаас. Поэтому, по оценке прокуратуры, прекращение производства в порядке опортунитета в части мошенничества при получении льгот и отмывании денег является обоснованным.

Прекращение производства в порядке опортунитета означает, что собранные доказательства подтверждают совершение вменяемых в вину преступлений, но наказание обвиняемых в уголовном порядке не является необходимым. Обвиняемые ранее в уголовном порядке не наказывались и также во время производства новых преступлений не совершили, таким образом есть основание полагать, что воздействие на них обязанностью денежной выплаты государству вместо уголовного наказания является достаточным. Если суд утвердит ходатайства прокуратуры, обвиняемые выплатят государству примерно 60 000 евро и суд конфискует недвижимость, которая была объектом отмывания денег. Возникшие в ходе производства расходы на защитника несут обвиняемые. Востребованием ущерба, возникшего в результате мошенничества при получении льгот PRIA желает заняться отдельно в порядке административного производства.