Австрия призвала ввести "Северный поток - 2" в эксплуатацию
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник, 13 декабря, призвал Совет министров иностранных дел государств ЕС как можно скорее ввести спорный газопровод "Северный поток - 2" в эксплуатацию. Проект завершен и "теперь его необходимо использовать", подчеркнул Шалленберг. Тем самым он возразил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая также участвовала в заседании глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе, пишет Deutsche Welle.