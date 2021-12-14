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Фирма Merko отказалась строить в центре Таллинна отель Hampton by Hilton

Гостиница должна была заменить торговый центр EHA на Тартуском шоссе. ФОТО: Peeter Langovits

Строительная компания Merko расторгла договор на строительство отеля Hampton by Hilton на Тартуском шоссе в Таллинне.

В компании заявили, что быстро меняющаяся ситуация на строительном и гостиничном рынках в условиях пандемии не способствовала началу работ на первоначально согласованных условиях, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Договор на строительство шестиэтажного отеля стоимостью почти девять миллионов евро между Merko и фирмой GVP Invest Estonia был подписан в феврале 2020 года. Тогда предполагалось, что строительство завершится уже к концу нынешнего года, однако уже в июне 2020 года GVP Invest Estonia объявила, что из-за вызванного коронавирусом кризиса начало работ откладывается на неопределенный срок.

Гостиница должна была заменить торговый центр EHA на Тартуском шоссе, в котором расположен магазин торговой сети Maxima, аптека и алкогольный магазин.

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