Фирма Merko отказалась строить в центре Таллинна отель Hampton by Hilton

В компании заявили, что быстро меняющаяся ситуация на строительном и гостиничном рынках в условиях пандемии не способствовала началу работ на первоначально согласованных условиях, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Договор на строительство шестиэтажного отеля стоимостью почти девять миллионов евро между Merko и фирмой GVP Invest Estonia был подписан в феврале 2020 года. Тогда предполагалось, что строительство завершится уже к концу нынешнего года, однако уже в июне 2020 года GVP Invest Estonia объявила, что из-за вызванного коронавирусом кризиса начало работ откладывается на неопределенный срок.