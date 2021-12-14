Во вторник электричество на бирже будет стоить в среднем 206 евро за мегаватт-час

Во вторник электричество в ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool будет в среднем стоить 206 евро, а максимальный тариф превысит 371 евро. Большую часть дня цена электричества будет превышать 300 евро за мегаватт-час, спишет Rus.ERR.

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса цена превышала 1000 евро.