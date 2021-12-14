Найдено тело пропавшего месяц назад 52-летнего мужчины

На прошлой неделе полиция просила помощи общественности в поисках 52-летнего Айна, который примерно три недели назад ушел из дома в волости Мульги и не вернулся. Полиция проверила его обычные маршруты к соседним хуторам и связалась с его знакомыми в деревне Каркси и волости Мульги, но никто о нем ничего не знал. Мобильного телефона при себе у него не было.