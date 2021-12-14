Ушел из дома три недели назад: полиция разыскивает 52-летнего мужчину

В полицию поступило сообщение, что в волости Мульги в Вильяндимаа пропал 52-летний Айн, последний раз близкие и соседи видели его около трех недель назад. Полиция стала собирать информацию о том, куда пропавший мог направиться. К настоящему моменту стражи порядка пообщались со знакомыми Айна как из деревни Каркси, так из волости Мульги, но им ничего неизвестно о местонахождении объявленного в розыск человека. Также были проверены привычные маршруты Айна на заправку и в соседние хутора в гости к знакомым. Поиски продолжаются.