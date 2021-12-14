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  • Ушел из дома три недели назад: полиция разыскивает 52-летнего мужчину

Ушел из дома три недели назад: полиция разыскивает 52-летнего мужчину

Разыскиваемый Айн. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 52-летнего Айна, который около трех недель назад ушел из своего дома в волости Мульги и пропал.

В полицию поступило сообщение, что в волости Мульги в Вильяндимаа пропал 52-летний Айн, последний раз близкие и соседи видели его около трех недель назад. Полиция стала собирать информацию о том, куда пропавший мог направиться. К настоящему моменту стражи порядка пообщались со знакомыми Айна как из деревни Каркси, так из волости Мульги, но им ничего неизвестно о местонахождении объявленного в розыск человека. Также были проверены привычные маршруты Айна на заправку и в соседние хутора в гости к знакомым. Поиски продолжаются.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы. Неизвестно, во что он был одет, покидая дом. Мобильный телефон он с собой не взял.

Всех, кто видел Айна в течение последних недель или может предположить, где он находится, просят звонить по номеру 112.

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