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  • Есть возможность построить себе дом в исторической водонапорной башне!

Есть возможность построить себе дом в исторической водонапорной башне!

Водонапорная башня Беккера. ФОТО: KV.EE

Расположенная на полуострове Копли в порту Беккера старинная водонапорная башня является одним из символов Пыхья-Таллинна. Сейчас она выставлена на продажу, передает Kodustiil.

Водонапорная башня Беккера была построена в 1914 году и является одним из самых выразительных зданий бывшего производственного комплекса. Водонапорная башня находится под защитой Департамента охраны памятников истории и культуры. Постановлением министра культуры здание внесено в список памятников архитектуры. В связи с этим участок недвижимости является охранной зоной памятника, и все строительные и ремонтные работы должны быть одобрены таллиннским Департамента охраны памятников.

Водонапорная башня Беккера. ФОТО: KV.EE

Площадь участка, на котором расположена водонапорная башня, составляет 1056 м2. Помещение с резервуаром для воды, которое можно теоретически сделать жилым, находится на высоте 35 метров над землей. С такой высоты виден весь полуостров Копли и не только. Высота самого бывшего резервуара - около десяти метров, а площадь - 120 м2.

С интересным предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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