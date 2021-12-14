Есть возможность построить себе дом в исторической водонапорной башне!

Водонапорная башня Беккера была построена в 1914 году и является одним из самых выразительных зданий бывшего производственного комплекса. Водонапорная башня находится под защитой Департамента охраны памятников истории и культуры. Постановлением министра культуры здание внесено в список памятников архитектуры. В связи с этим участок недвижимости является охранной зоной памятника, и все строительные и ремонтные работы должны быть одобрены таллиннским Департамента охраны памятников.

Водонапорная башня Беккера. ФОТО: KV.EE

Площадь участка, на котором расположена водонапорная башня, составляет 1056 м2. Помещение с резервуаром для воды, которое можно теоретически сделать жилым, находится на высоте 35 метров над землей. С такой высоты виден весь полуостров Копли и не только. Высота самого бывшего резервуара - около десяти метров, а площадь - 120 м2.